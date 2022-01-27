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Курс долара виріс до максимуму з лютого 2015 року

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Україна, Четвер 27 січня 2022 16:05
Курс долара виріс до максимуму з лютого 2015 року Фото: курс долара виріс до максимуму за 7 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Курс зріс на 19 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,9879 гривень за 1 долар (+0,1895 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить: 28,7984 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс до максимуму з лютого 2015 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім років. Вище курс був тільки 26 лютого 2015 року - 30,01 гривень, коли протягом декількох днів на ринку спостерігалася паніка.

Курс долара виріс до максимуму з лютого 2015 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку 27 січня 2022 року піднявся вище 29 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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