Курс долара виріс до максимуму з лютого 2015 року

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Курс зріс на 19 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 28 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,9879 гривень за 1 долар (+0,1895 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить: 28,7984 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім років. Вище курс був тільки 26 лютого 2015 року - 30,01 гривень, коли протягом декількох днів на ринку спостерігалася паніка.

Скріншот (bank.gov.ua)