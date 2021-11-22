Курс долара виріс до максимуму за два місяці

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс зріс на 9 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 26,6588 гривень за 1 долар (+0,0894 грн). При цьому курс долара на 22 листопада становить: 26,5694 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс до максимуму за 2 місяці. Вище курс був тільки 23 вересня - 26,6714 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)