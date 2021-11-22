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Курс долара виріс до максимуму за два місяці

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Україна, Понеділок 22 листопада 2021 16:25
Курс долара виріс до максимуму за два місяці Фото: курс долара виріс на 9 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс зріс на 9 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 26,6588 гривень за 1 долар (+0,0894 грн). При цьому курс долара на 22 листопада становить: 26,5694 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс до максимуму за два місяці

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс до максимуму за 2 місяці. Вище курс був тільки 23 вересня - 26,6714 гривень за долар.

Курс долара виріс до максимуму за два місяці

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 26,64 гривень за долар, курс в покупці до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 29,99 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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