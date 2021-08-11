Курс доллара вырос после достижения годового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,80 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума более чем за год.

Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 26,8042 гривен за 1 доллар (+0,0485 грн). При этом курс доллара на 11 августа составляет 26,7557 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке до 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,37 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.