Курс долара виріс після досягнення річного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,80 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 26,8042 гривень за 1 долар (+0,0485 грн). При цьому курс долара на 11 серпня становить 26,7557 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 11 серпня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,79 гривень за долар, курс в покупці до 26,77 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 31,37 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.