Курс доллара вырос после длительного снижения

Фото: курс доллара вырос после падения до минимума почти за 9 месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на уровне 27,46 гривен за доллар. Курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4665 гривен за 1 доллар (+0,0499 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 27,4166 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)