Курс долара виріс після тривалого зниження
Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлений на рівні 27,46 гривень за долар. Курс долара виріс після того, як він знизився до мінімуму майже за 9 місяців.
Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4665 гривень за 1 долар (+0,0499 грн). При цьому курс долара на 20 травня становить 27,4166 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 20 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,47 гривень за долар, курс у купівлі до 27,45 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,49 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.