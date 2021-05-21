Курс долара виріс після тривалого зниження

Фото: курс долара виріс після падіння до мінімуму майже за 9 місяців (Віталій Носач, РБК-Україна)

Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлений на рівні 27,46 гривень за долар. Курс долара виріс після того, як він знизився до мінімуму майже за 9 місяців.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4665 гривень за 1 долар (+0,0499 грн). При цьому курс долара на 20 травня становить 27,4166 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)