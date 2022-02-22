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Курс доллара вырос до 29 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Курс вырос на 50 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,9877 гривен за 1 доллар (+0,5031 грн). При этом курс доллара на 22 февраля составляет: 28,4846 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума с конца января 2022 года. Чуть выше курс был 28 января - 28,9879 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 46 копеек до 29,07 гривен за доллар, курс в покупке до 29,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 41 копейку до 32,83 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели при сохранении эскалации ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,6/28,8 грн.

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