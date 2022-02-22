Курс доллара вырос до 29 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Курс вырос на 50 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 23 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,9877 гривен за 1 доллар (+0,5031 грн). При этом курс доллара на 22 февраля составляет: 28,4846 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума с конца января 2022 года. Чуть выше курс был 28 января - 28,9879 гривен за доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 46 копеек до 29,07 гривен за доллар, курс в покупке до 29,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 41 копейку до 32,83 гривен за евро.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели при сохранении эскалации ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,6/28,8 грн.