Курс долара зріс до 29 гривень

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Курс зріс на 50 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 23 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,9877 гривень за 1 долар (+0,5031 грн). При цьому курс долара на 22 лютого становить: 28,4846 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму з кінця січня 2022 року. Трохи вище курс був 28 січня-28,9879 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)