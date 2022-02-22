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Курс долара зріс до 29 гривень

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Україна, Вівторок 22 лютого 2022 15:51
Курс долара зріс до 29 гривень Фото: курс долара виріс на 50 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Курс зріс на 50 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,9877 гривень за 1 долар (+0,5031 грн). При цьому курс долара на 22 лютого становить: 28,4846 гривень за 1 долар.

Курс долара зріс до 29 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму з кінця січня 2022 року. Трохи вище курс був 28 січня-28,9879 гривень за долар.

Курс долара зріс до 29 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 лютого 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 46 копійок до 29,07 гривень за долар, курс в покупці до 29,05 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 41 копійку до 32,83 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня при збереженні ескалації очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,6/28,8 грн.

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