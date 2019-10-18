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Курс доллара на межбанке превысил уровень 25 гривен

Новости » Финансы    18.10.2019 - 10:40
Курс доллара на межбанке превысил уровень 25 гривен
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 15 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 15 копеек до 25,05 гривен за доллар, курс в покупке до 25,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 27,86 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0100 - 25,0500 грн/доллар, евро 27,8161 - 27,8606 грн/евро, российский рубль 0,3910 - 0,3918 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0100

25,0500

EUR/UAH

27,8161

27,8606

RUB/UAH

0,3910

0,3918

Курс доллара на межбанке превысил уровень 25 гривен

Напомним, 17 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,8600 - 24,9000 грн/доллар, евро 27,6592 - 27,7012 грн/евро, российский рубль 0,3886 - 0,3894 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,73 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 октября установлен на таком уровне: 2473,3852 гривен за 100 долларов (-10,1392 гривен).

Согласно опросу НБУ за III квартал 2019 года, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,96 грн/доллар.

Отметим, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года, улучшив его по сравнению с июльским прогнозом. Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит в 2019 году 26,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,68 грн/доллар).

НБУ на 18 октября снизил официальный курс доллара Курс доллара вырос на межбанке
Темы: Курс доллара
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