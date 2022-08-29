Курс доллара вырос до 20-летнего максимума к мировым валютам после заявления главы ФРС

Доллар США вырос до 20-летнего максимума по отношению к корзине валют. Это произошло после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что процентные ставки будут оставаться на более высоком уровне в течение более длительного времени, чтобы обуздать стремительный рост инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Индекс доллара поднялся до нового пика за два десятилетия в 109,44 в понедельник, 29 августа. При этом укрепление доллара подтолкнуло другие основные валюты к новым минимумам и оказало давление на валюты стран с развивающимися рынками.

Доллар достиг 138,88 против японской иены, самого высокого уровня с 21 июля, в то время как офшорный юань упал до нового двухлетнего минимума в 6,9321 за доллар.

Фунт стерлингов также упал до 2-летнего минимума в 1,1656 доллара, опустившись на 0,61% до 1,1658 доллара, в то время как евро упал на 0,49% до 0,9916 доллара.

Эти шаги ускорили рост доллара, достигнутый в пятницу, когда Пауэлл предупредил, что домохозяйства и предприятия столкнутся с трудностями, поскольку ФРС потребуется время, чтобы контролировать инфляцию.

"Пауэлл ясно дал понять, что голубиного разворота не будет, как ожидали некоторые участники рынка", - Кэрол Конг, старший юрист по валютной стратегии и международной экономике в Commonwealth Bank of Australia.

"Я думаю, что на этой неделе (индекс доллара США) будет расти еще выше до 110 пунктов, поскольку участники рынка продолжают оценивать более агрессивные циклы ужесточения со стороны крупных центральных банков", - добавил он.

Доходность казначейских облигаций США также выросла в понедельник на фоне комментариев Пауэлла: доходность двухлетних облигаций выросла до 3,4890%, самого высокого уровня с конца 2007 года, а доходность 10-летних облигаций составила около 3,1229%.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании ФРС в сентябре с вероятностью 76,5%.

Энергокризис в Европе и курс евро

Несмотря на потенциал такого значительного повышения на сентябрьском заседании Европейского центрального банка, евро столкнулся с трудностями, поскольку инвесторы сосредоточенны на энергетическом кризисе в блоке.

Рынки оценивают риск того, что ЕЦБ может подняться на 75 базисных пунктов в следующем месяце после того, как некоторые политики отметили интерес к такому серьезному шагу.

Тем не менее, Чанана из Saxo сказал, что больше внимания будет уделяться техническому обслуживанию Nord Stream и тому, как быстро трубопровод вернется в строй, поскольку ожидается, что российский государственный энергетический гигант "Газпром" прекратит поставки природного газа в Европу на этой неделе с 31 августа по 2 сентября.

Точно так же чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары не смогли удержать рост в понедельник. Австралийская валюта упала на 0,7% до 0,6842 доллара, самого низкого уровня с 19 июля, в то время как валюта Новой Зеландии достиг нового месячного минимума в 0,6103 доллара.

Биткойн оставался ниже уровня 20 000 долларов, поскольку настроения инвесторов ухудшились, и снизился на 3,89% до 19 843,02 доллара.