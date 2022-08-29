Курс долара виріс до 20-річного максимуму до світових валют після заяви глави ФРС

Долар США виріс до 20-річного максимуму по відношенню до кошика валют. Це сталося після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл дав зрозуміти, що процентні ставки будуть залишатися на більш високому рівні протягом більш тривалого часу, щоб приборкати стрімке зростання інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Індекс долара піднявся до нового піку за два десятиліття в 109,44 в понеділок, 29 серпня. При цьому зміцнення долара підштовхнуло інші основні валюти до нових мінімумів і чинило тиск на валюти країн з ринками, що розвиваються.

Долар досяг 138,88 проти японської ієни, найвищого рівня з 21 липня, в той час як офшорний юань впав до нового дворічного мінімуму в 6,9321 за долар.

Фунт стерлінгів також впав до 2-річного мінімуму в 1,1656 долара, опустившись на 0,61% до 1,1658 долара, в той час як євро впав на 0,49% до 0,9916 долара.

Ці кроки прискорили зростання долара, досягнуте в п'ятницю, коли Пауелл попередив, що домогосподарства і підприємства зіткнуться з труднощами, оскільки ФРС буде потрібно час, щоб контролювати інфляцію.

"Пауелл ясно дав зрозуміти, що голубиного розвороту не буде, як очікували деякі учасники ринку", - Керол Конг, старший юрист з валютної стратегії та міжнародної економіки в Commonwealth Bank of Australia.

"Я думаю, що на цьому тижні (індекс долара США) буде рости ще вище до 110 пунктів, оскільки учасники ринку продовжують оцінювати більш агресивні цикли посилення з боку великих центральних банків", - додав він.

Прибутковість казначейських облігацій США також зросла в понеділок на тлі коментарів Пауелла: прибутковість дворічних облігацій зросла до 3,4890%, найвищого рівня з кінця 2007 року, а прибутковість 10-річних облігацій склала близько 3,1229%.

В даний час ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки на 75 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС у вересні з ймовірністю 76,5%.

Енергокриза в Європі і курс євро

Незважаючи на потенціал такого значного підвищення на вересневому засіданні Європейського центрального банку, Євро зіткнувся з труднощами, оскільки інвестори зосереджені на енергетичній кризі в блоці.

Ринки оцінюють ризик того, що ЄЦБ може піднятися на 75 базисних пунктів в наступному місяці після того, як деякі політики відзначили інтерес до такого серйозного кроку.

Тим не менш, Чанана з Saxo сказав, що більше уваги буде приділятися технічному обслуговуванню Nord Stream і тому, як швидко трубопровід повернеться в лад, оскільки очікується, що російський державний енергетичний гігант "Газпром" припинить поставки природного газу в Європу на цьому тижні з 31 серпня по 2 вересня.

Точно так само чутливі до ризику австралійський І новозеландський долари не змогли утримати зростання в понеділок. Австралійська валюта впала на 0,7% до 0,6842 долара, найнижчого рівня з 19 липня, в той час як валюта Нової Зеландії досяг нового місячного мінімуму в 0,6103 долара.

Біткойн залишався нижче рівня 20 000 доларів, оскільки настрої інвесторів погіршилися, і знизився на 3,89% до 19 843,02 долара.