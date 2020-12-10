Курс доллара возобновил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 10 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 28,05 гривен за доллар, курс в покупке до 28,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 34,08 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0300 - 28,0500 грн/доллар, евро 34,0592 - 34,0835 грн/евро, российский рубль 0,3828 - 0,3832 грн/рубль.

Отметим, 9 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 33,9768 - 34,0010 грн/евро, российский рубль 0,3817 - 0,3822 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,07 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 28,075 гривен за 1 доллар (-0,0422 грн). При этом курс доллара на 10 декабря составляет: 28,0406 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос после снижения в течение шести дней подряд.