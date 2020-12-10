Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 10 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 28,05 гривень за долар, курс купівлі до 28,03 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 34,08 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0300 - 28,0500 грн/долар, євро 34,0592 - 34,0835 грн/євро, російський рубль 0,3828 - 0,3832 грн/рубль.

Зазначимо, 9 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 33,9768 - 34,0010 грн/євро, російський рубль 0,3817 - 0,3822 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,07 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 28,075 гривень за 1 долар (-0,0422 грн). При цьому курс долара на 10 грудня становить: 28,0406 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс виріс після зниження протягом шести днів поспіль.