Курс доллара немного снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до уровня 28,10 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 9 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 34,00 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 33,9768 - 34,0010 грн/евро, российский рубль 0,3817 - 0,3822 грн/рубль.

Отметим, 8 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,1141 - 34,1355 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3845 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,04 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 28,0406 гривен за 1 доллар (-0,0422 грн). При этом курс доллара на 9 декабря составляет: 28,0828 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается шестой день подряд после непрерывного роста с середины ноября.