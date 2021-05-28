Курс долара відновив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,53 гривень за долар, курс в покупці до 27,51 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,53 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,5100 - 27,5300 грн/долар, євро 33,5181 - 33,5315 грн/євро, російський рубль 0,3738-0,3743 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,52 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 27,526 гривень за 1 долар (-0,0201 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 27,5461 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає після зростання протягом двох днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні. Вона буде спостерігатися з одночасним подорожчанням євро за рахунок того, що європейська валюта може продовжити рости на світовому ринку.