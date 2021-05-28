ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара відновив зростання на міжбанку

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 28 травня 2021 10:16
Курс долара відновив зростання на міжбанку Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,53 гривень за долар, курс в покупці до 27,51 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,53 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,5100 - 27,5300 грн/долар, євро 33,5181 - 33,5315 грн/євро, російський рубль 0,3738-0,3743 грн/рубль.

Курс долара відновив зростання на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару 27 травня закрилися в діапазоні: 27,5000 - 27,5200 грн/долар, євро 33,5417 - 33,5661 грн/євро, російський рубль 0,3743-0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,52 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 27,526 гривень за 1 долар (-0,0201 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 27,5461 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає після зростання протягом двох днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні. Вона буде спостерігатися з одночасним подорожчанням євро за рахунок того, що європейська валюта може продовжити рости на світовому ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня
Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна