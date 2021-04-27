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Курс доллара продолжил падение на межбанке

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 17:19
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара на межбанке упал до 27,75 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 27 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,53 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 33,5089 - 33,5303 грн/евро, российский рубль 0,3701 - 0,3707 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, 26 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 33,5592 - 33,5833 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 апреля установлен на таком уровне: 27,7715 гривен за 1 доллар (-0,0843 грн). При этом курс доллара на 27 апреля составляет: 27,8558 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после того, как он поднялся до максимума с начала февраля.

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