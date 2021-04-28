Курс долара відновив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 28 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,79 гривень за долар, курс в покупці до 27,77 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 2 копійки до 33,55 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7700 - 27,7900 грн/долар, євро 33,5211 - 33,55453 грн/євро, російський рубль 0,3716-0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,78 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 квітня встановлено на такому рівні: 27,7867 гривень за 1 долар (+0,0152 грн). При цьому курс долара на 28 квітня становить: 27,7715 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження протягом трьох днів поспіль.