Курс доллара возобновил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,80 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,67 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7800 - 27,8000 грн/доллар, евро 33,6526 - 33,6741 грн/евро, российский рубль 0,3756 - 0,3760 грн/рубль.

Напомним, 11 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 33,6867 - 33,7110 грн/евро, российский рубль 0,3770 - 0,3774 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 февраля установлен на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (+0,0719 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет: 27,7665 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.