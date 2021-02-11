Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 11 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,78 гривен за доллар, курс в покупке до 27,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 33,71 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 33,6867 - 33,7110 грн/евро, российский рубль 0,3770 - 0,3774 грн/рубль.

Напомним, 10 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8700 - 27,8950 грн/доллар, евро 33,7951 - 33,8226 грн/евро, российский рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 февраля установлен на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (+0,0719 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет: 27,7665 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.