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Курс доллара возобновил рост на межбанке

Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется возле уровня 28,30 гривен, евро - возле уровня 34,90 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,30 гривен за доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 34,92 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2800 - 28,3000 грн/доллар, евро 34,8975 - 34,9222 грн/евро, российский рубль 0,3850 - 0,3854 грн/рубль.

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Отметим, 5 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 34,6250 - 34,6495 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3793 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 января установлен на таком уровне: 28,4028 гривен за 1 доллар (-0,0282 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 28,431 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после резкого роста накануне.

Прогноз

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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