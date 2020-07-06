Курс доллара возобновил рост на межбанке

Доллар снова дорожает после короткой паузы
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 30,71 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,1700 - 27,2000 грн/доллар, евро 30,6830 - 30,7169 грн/евро, российский рубль 0,3825 - 0,3831 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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27,1700
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27,2000
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EUR/UAH
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30,6830
|
30,7169
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RUB/UAH
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0,3825
|
0,3831
Отметим, 3 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1300 грн/доллар, евро 30,4522 - 30,4859 грн/евро, российский рубль 0,3795 - 0,3801 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, курс доллара резко пошел вверх после того, как вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку.
Благодаря интервенциям НБУ курс на межбанке 3 июля стабилизировался ниже уровня 27,20 гривен за доллар.
Аналитики прогнозируют, что на этой неделе курс доллара может продолжить рост до 27,50 гривен за доллар.
Автор: Александр Белоус