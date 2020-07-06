Курс доллара возобновил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова дорожает после короткой паузы

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 30,71 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,1700 - 27,2000 грн/доллар, евро 30,6830 - 30,7169 грн/евро, российский рубль 0,3825 - 0,3831 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1700 27,2000 EUR/UAH 30,6830 30,7169 RUB/UAH 0,3825 0,3831

Отметим, 3 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1300 грн/доллар, евро 30,4522 - 30,4859 грн/евро, российский рубль 0,3795 - 0,3801 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, курс доллара резко пошел вверх после того, как вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку.

Благодаря интервенциям НБУ курс на межбанке 3 июля стабилизировался ниже уровня 27,20 гривен за доллар.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе курс доллара может продолжить рост до 27,50 гривен за доллар.

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Автор: Александр Белоус