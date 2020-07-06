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Курс долара відновив зростання на міжбанку

Новини » Економіка     06.07.2020 - 11:00
Курс долара відновив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову дорожчає після короткої паузи

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,21 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 30,71 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1700 - 27,2000 грн/долар, євро 30,6830 - 30,7169 грн/євро, російський рубль 0,3825 - 0,3831 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,1700

27,2000

EUR/UAH

30,6830

30,7169

RUB/UAH

0,3825

0,3831

Курс долара відновив зростання на міжбанку

Зазначимо, 3 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1300 грн/долар, євро 30,4522 - 30,4859 грн/євро, російський рубль 0,3795 - 0,3801 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, курс долара різко пішов вгору після того, як увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку.

Завдяки інтервенціям НБУ курс на міжбанку 3 липня стабілізувався нижче рівня 27,20 гривень за долар.

Аналітики прогнозують, що на цій тижня курс долара може продовжити зростання до 27,50 гривень за долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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