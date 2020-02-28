Курс доллара возобновил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс в покупке 24,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 27,08 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5600 - 24,5800 грн/доллар, евро 27,0651 - 27,0847 грн/евро, российский рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5600 24,5800 EUR/UAH 27,0651 27,0847 RUB/UAH 0,3640 0,3644

Напомним, 27 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5000 - 24,5200 грн/доллар, евро 26,8912 - 26,9082 грн/евро, российский рубль 0,3705 - 0,3709 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,56 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 февраля установлен на таком уровне: 24,5610 гривен за 1 доллар (-0,0880 грн). При этом курс доллара на 27 февраля составляет 24,6490 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозирует укрепление курса гривны к доллару. Как напомнила министр, текущий курс гривны к доллару (24,5 грн/доллар) сейчас сильнее того, который был учтен в бюджете (27 грн/доллар). "И мы видим тренд на дальнейшее укрепление", - сказала Маркарова.