Курс доллара возобновил рост после двухдневного снижения

Официальный курс гривны к доллару на 8 июля установлен на таком уровне: 27,2993 гривен за 1 доллар (+0,0496). При этом курс доллара на 7 июля составлял: 27,2497 гривен за 1 доллар.

Фото: курс валют на 8 июля (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, официальный курс перешел к росту после того, как снижался в течение двух дней подряд.

Фото: динамика курса доллара (скриншот сайта НБУ)

Межбанк

Сегодня на межбанковском рынке курс доллара возобновил рост и в первой половине дня торговался на отметке 27,34 гривен за доллар в продаже и 27,32 гривен за доллар в покупке.

Но на данный момент он прекратил рост и откатился до уровня 27,27 гривен за доллар в продаже.