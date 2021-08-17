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Курс доллара вернулся к снижению на межбанке

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,46 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,7250 - 26,7450 грн/доллар, евро 31,4446 - 31,4681 грн/евро, российский рубль 0,3636 - 0,3640 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару 16 августа закрылись в диапазоне: 26,7350 - 26,7550 грн/доллар, евро 31,4777 - 31,5013 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с июня 2020 года. Официальный курс гривны к доллару на 17 августа установлен на таком уровне: 26,6457 гривен за 1 доллар (-0,0474 грн). При этом курс доллара на 16 августа составляет 26,6931 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается падение курса доллара к гривне. Гривна сохраняет потенциал снижения к 26,50 за доллар.

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