Курс доллара упал до минимума с июня 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 17 августа установлен на таком уровне: 26,6457 гривен за 1 доллар (-0,0474 грн). При этом курс доллара на 16 августа составляет 26,6931 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 24 июня 2020 года - 26,6078 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)