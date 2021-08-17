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Курс долара повернувся до зниження на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 17 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 31,46 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,7250 - 26,7450 грн/долар, євро 31,4446 - 31,4681 грн/євро, російський рубль 0,3636-0,3640 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару 16 серпня закрилися в діапазоні: 26,7350 - 26,7550 грн/долар, євро 31,4777 - 31,5013 грн/євро, російський рубль 0,3639-0,3643 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року. Офіційний курс гривні до долара на 17 серпня встановлено на такому рівні: 26,6457 гривень за 1 долар (-0,0474 грн). При цьому курс долара на 16 серпня становить 26,6931 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується падіння курсу долара до гривні. Гривня зберігає потенціал зниження до 26,50 за долар.

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