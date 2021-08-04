Курс доллара вернулся к росту. НБУ повысил официальный курс на 5 августа

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 5 августа установлен на таком уровне: 26,9094 гривен за 1 доллар (+0,0683 грн). При этом курс доллара на 4 августа составляет 26,8444 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Межбанк открылся ростом курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 26,8850 гривен за доллар, курс в покупке до 26,8650 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,92 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.