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Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 20 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,34 гривен за доллар, курс в покупке до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,14 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3200 - 28,3400 грн/доллар, евро 32,1262 - 32,1488 грн/евро, российский рубль 0,3699 - 0,3703 грн/рубль.

Напомним, 19 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2900 - 28,3100 грн/доллар, евро 32,0893 - 32,1120 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3698 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает второй день подряд после достижения годового максимума. Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,32 гривен за доллар. Курс упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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