Курс долара повернувся до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 20 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,34 гривень за долар, курс в покупці до 28,32 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 32,14 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,3200 - 28,3400 грн/долар, євро 32,1262 - 32,1488 грн/євро, російський рубль 0,3699-0,3703 грн/рубль.
Нагадаємо, 19 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2900 - 28,3100 грн/долар, євро 32,0893 - 32,1120 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3698 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара падає другий день поспіль після досягнення річного максимуму. Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,32 гривень за долар. Курс впав на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.