Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 12 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 27,90 гривен за доллар, курс в покупке до 27,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,73 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8800 - 27,9000 грн/доллар, евро 33,7152 - 33,7394 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3770 грн/рубль.

Напомним, 11 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 33,6867 - 33,7110 грн/евро, российский рубль 0,3770 - 0,3774 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 февраля установлен на таком уровне: 27,844 гривен за 1 доллар (+0,0056 грн). При этом курс доллара на 12 февраля составляет: 27,8384 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.