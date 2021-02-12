Курс долара повернувся до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 12 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 12 копійок до 27,90 гривень за долар, курс купівлі до 27,88 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,73 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8800 - 27,9000 грн/долар, євро 33,7152 - 33,7394 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3770 грн/рубль.

Нагадаємо, 11 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 33,6867 - 33,7110 грн/євро, російський рубль 0,3770 - 0,3774 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого встановлено на такому рівні: 27,844 гривень за 1 долар (+0,0056 грн). При цьому курс долара на 12 лютого становить: 27,8384 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.