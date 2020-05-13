Курс доллара ускорил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,80 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 28,95 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6800 - 26,7000 грн/доллар, евро 28,9344 - 28,9534 грн/евро, российский рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6800 26,7000 EUR/UAH 28,9344 28,9534 RUB/UAH 0,3625 0,3629

Напомним, 12 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7350 - 26,7600 грн/доллар, евро 29,0823 - 29,1068 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3658 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,79 гривен за доллар, что менее чем на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 26,7947 гривен за 1 доллар (-0,0249 грн). При этом курс доллара на 12 мая составляет 26,8196 гривен за 1 доллар.

Верховная рада 13 мая рассмотрит так называемый "антиколомойский" законопроект, который усложнит возврат "ПриватБанка" Игорю Коломойскому.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта 2571-д.