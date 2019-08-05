Курс доллара ускорил рост на наличном рынке

Фото: курс доллара в обменниках продолжил расти (РБК-Украина)

Курс доллара в обменниках достиг 25,85 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 августа 2019 года, в 13:15 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем вырос на 20 копеек - до 25,85 гривен за доллар, в покупке - тоже на 20 копеек до 25,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 29 копеек - до 28,83 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,25 - 25,76 (25,10 - 25,48 - 2 августа), продажи 25,65 - 26,00 (25,49 - 25,75 - 2 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,57 (25,37 - 2 августа), продажи - 25,85 (25,65 - 2 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,38 - 28,60 (27,15 - 28,26 - 2 августа), продажи 28,55 - 29,00 (28,25 - 28,72 - 2 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,33 (28,02 - 2 августа), продажи - 28,83 (28,54 - 2 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 3,89 (2,50 - 3,90 - 2 августа), продажи 3,90 - 5,00 (3,90 - 5,00 - 2 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,613 (3,627 - 2 августа), продажи 4,033 (4,029 - 2 августа) грн за 10 рублей.

Напомним, сегодня утром торги по доллару на межбанке открылись в диапазоне 25,6900 - 25,7400 грн/доллар, евро 28,5801 - 28,6331 грн/евро, российский рубль 0,3953 - 0,3963 грн/рубль.

Отметим, НБУ на сегодня установил официальный курс доллара на отметке 25,35 гривен за доллар, что еще 19 копеек выше по сравнению с предыдущим днем. Таким образом, курс доллара оттолкнулся от трехлетних минимумов, которых достиг на прошлой неделе.