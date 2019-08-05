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Курс доллара резко вырос на открытии межбанка

Новости » Финансы    05.08.2019 - 10:44
Курс доллара резко вырос на открытии межбанка
Фото: курс доллара на межбанке продолжает расти (flickr.com nab/ukr)

Курс доллара в продаже достиг 25,74 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:31 5 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 18 копеек - до 25,74 гривен за доллар, курс в покупке - 25,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек - до 28,63 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,6900 - 25,7400 грн/доллар, евро 28,5801 - 28,6331 грн/евро, российский рубль 0,3953 - 0,3963 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,6900   25,7400

EUR/UAH     28,5801   28,6331

RUB/UAH     0,3953      0,3963

Курс доллара резко вырос на открытии межбанка

 

Напомним, 2 августа торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,5100 - 25,5600 грн/доллар, евро 28,3186 - 28,3716 грн/евро, российский рубль 0,3907 - 0,3919 грн/рубль.

Отметим, официальный курс доллара значительно вырос после обвала на прошлой неделе. В частности, НБУ на сегодня установил официальный курс на отметке 25,35 гривен за доллар, что еще 19 копеек выше по сравнению с предыдущим днем. Таким образом, курс доллара оттолкнулся от трехлетних минимумов, которых достиг на прошлой неделе.

 

Курс доллара вырос на наличном рынке
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