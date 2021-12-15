Курс доллара ускорил рост на межбанке
Курс доллара на межбанке 15 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на 10 копеек - до 27,18 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже стабилен и находится на отметке 30,60 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,1650 - 27,1850 грн/доллар, евро 30,5877- 30,6048 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3680 грн/рубль.
Отметим, 14 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 27,0650 - 26,0850 грн/доллар, евро 30,5861- 30,6060 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.
Курс НБУ
Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2021 года повысил официальный курс до отметки 27,19 гривен за доллар. Украинский регулятор поднял курс сразу почти на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.