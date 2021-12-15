ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Новина українською →
Киев, Среда 15 декабря 2021 17:28
Курс доллара ускорил рост на межбанке Фото: курс доллара еще вырос на межбанке (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Курс доллара на межбанке 15 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на 10 копеек - до 27,18 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже стабилен и находится на отметке 30,60 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,1650 - 27,1850 грн/доллар, евро 30,5877- 30,6048 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3680 грн/рубль.

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Отметим, 14 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 27,0650 - 26,0850 грн/доллар, евро 30,5861- 30,6060 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2021 года повысил официальный курс до отметки 27,19 гривен за доллар. Украинский регулятор поднял курс сразу почти на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине