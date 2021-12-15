Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке 15 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на 10 копеек - до 27,18 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже стабилен и находится на отметке 30,60 гривен за евро.