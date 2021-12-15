Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Курс долара на міжбанку 15 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії піднявся на 10 копійок - до 27,18 гривень за долар, курс в покупці - до 27,16 гривень за долар. Курс євро у продажу стабільний і знаходиться на позначці 30,60 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 27,1650 - 27,1850 грн/долар, євро 30,5877 - 30,6048 грн/євро, російський рубль 0,3674-0,3680 грн/рубль.
Відзначимо, 14 грудня торги закрилися в діапазоні: долар 27,0650 - 26,0850 грн/долар, євро 30,5861 - 30,6060 грн/євро, російський рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.
Курс НБУ
Тим часом Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2021 року підвищив офіційний курс до позначки 27,19 гривень за долар. Український регулятор підняв курс відразу майже на 20 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.