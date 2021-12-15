ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Доллар снова выше 27 гривен. НБУ поднял курс сразу на 20 копеек

Новина українською →
Киев, Среда 15 декабря 2021 16:11
Доллар снова выше 27 гривен. НБУ поднял курс сразу на 20 копеек Фото: курс доллара поднялся выше 27 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2021 года поднял официальный курс до отметки 27,19 гривен за доллар. Это почти на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 декабря установлен на таком уровне: 27,196 гривен за 1 доллар (+0,1975). При этом курс доллара на 15 декабря составляет: 26,9985 гривен за 1 доллар.

Доллар снова выше 27 гривен. НБУ поднял курс сразу на 20 копеек

Фото: курсы валют на 16 декабря

Таким образом, курс доллара снова превысил отметку 27 гривен после того, как с начала недели торговался ниже нее.

Доллар снова выше 27 гривен. НБУ поднял курс сразу на 20 копеек

Фото: динамика курса доллара

Межбанк

Сегодня межбанк открылся ростом курс доллара в продаже до отметки 27,14 гривен. В течение дня тенденция подорожания американской валюты продолжилась, и за час до закрытия сессии доллар торгуется на уровне 27,22 гривен.

Прогноз

Как рассказали опрошенные РБК-Украина банкиры, курс доллара в следующем году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом он будет зависеть сразу от нескольких факторов, а новая угроза эскалации конфликта между Россией и Украиной может снова разбалансировать ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине