Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 10 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 27,89 гривен за доллар, курс в покупке до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 33,82 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8700 - 27,8950 грн/доллар, евро 33,7951 - 33,8226 грн/евро, российский рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Напомним, 9 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7000 - 27,7200 грн/доллар, евро 33,4948 - 33,5190 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 27,7665 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет: 27,6426 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.