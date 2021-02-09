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Курс доллара перешел к росту межбанке

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 17:40
Курс доллара перешел к росту межбанке Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 9 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,72 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 33,51 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7000 - 27,7200 грн/доллар, евро 33,4948 - 33,5190 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3744 грн/рубль.

Курс доллара перешел к росту межбанке

Напомним, 8 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6400 - 27,6550 грн/доллар, евро 33,3200 - 33,3381 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 февраля установлен на таком уровне: 27,6426 гривен за 1 доллар (-0,0225 грн). При этом курс доллара на 9 февраля составляет: 27,6651 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается восьмой день подряд и опустился до минимума с сентября прошлого года. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,60 гривен.

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