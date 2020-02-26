Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 24,67 гривен за доллар, курс в покупке до 24,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,83 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,6500 - 24,6700 грн/доллар, евро 26,8107 - 26,8300 грн/евро, российский рубль 0,3762 - 0,3767грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6500 24,6700 EUR/UAH 26,8107 26,8300 RUB/UAH 0,3762 0,3767

Напомним, 25 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5400 - 24,5600 грн/доллар, евро 26,5890 - 26,6107 грн/евро, российский рубль 0,3764 - 0,3769 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 24,5307 гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 25 февраля составляет 24,4995 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,600 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 1,529 млрд грн. Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.