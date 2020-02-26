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Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Новини » Фінанси     26.02.2020 - 10:37
Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара піднявся вище рівня 24,60 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 26 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок до 24,67 гривень за долар, курс купівлі до 24,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 26,83 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,6500 - 24,6700 грн/долар, євро 26,8107 - 26,8300 грн/євро, російський рубль 0,3762 - 0,3767 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6500

24,6700

EUR/UAH

26,8107

26,8300

RUB/UAH

0,3762

0,3767

Нагадаємо, 25 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5400 - 24,5600 грн/долар, євро 26,5890 - 26,6107 грн/євро, російський рубль 0,3764 - 0,3769 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, що на 4 копійки вище нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 24,5307 гривень за 1 долар (+0,0312 грн). При цьому курс долара на 25 лютого становить 24,4995 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,600 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 1,529 млрд грн. Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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