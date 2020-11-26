Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 28,45 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,44 гривен за доллар, курс в покупке до 28,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,4250 - 28,4450 грн/доллар, евро 33,9138 - 33,9377 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3771 грн/рубль.

Отметим, 24 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4150 - 28,4350 грн/доллар, евро 33,8337 - 33,8575 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,38 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 28,3816 гривен за 1 доллар (+0,0075 грн). При этом курс доллара на 25 ноября составляет: 28,3741 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет шестой день подряд после трех дней снижения.

Прогноз

В течение текущей недели курс ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.