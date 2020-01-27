Курс доллара ускорил рост

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 12 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 27,15 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,33 (24,21 - 24 января), продажи - 24,58 (24,46 - 24 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,73 (26,63 - 24 января), продажи - 27,15 (27,08 - 24 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,58 - 24 января), продажи 3,94 (3,94 - 24 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,40-24,55 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 27 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 24,52 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,05 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 января справочный курс на уровне 24,58 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 января (24,27 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе возобновил продажу валюты на межбанке. НБУ в течение недели 20-24 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов, что в два раза меньше, чем неделей ранее (100 млн долларов). Кроме того, НБУ продал на межбанке валюты на 76,50 млн долларов. Таким образом, за неделю чистая продажа составила 26,50 млн долларов.