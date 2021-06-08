Курс доллара ускорил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 8 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,12 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,04 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 7 июня 2021 года закрылись в диапазоне: 27,2100 - 27,2300 грн/доллар, евро 33,1417 - 33,1661 грн/евро, российский рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,1000 - 27,1200 грн/доллар, евро 33,0159 - 33,0402 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3741 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 июня установлен на таком уровне: 27,1764 гривен за 1 доллар (-0,0159 грн). При этом курс доллара на 8 июня составляет 27,1923 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 11 месяцев. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 27,119 гривен за доллар.