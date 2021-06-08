Курс долара прискорив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 8 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,12 гривень за долар, курс в покупці до 27,10 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 33,04 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 7 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,2100 - 27,2300 грн/долар, євро 33,1417 - 33,1661 грн/євро, російський рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,1000 - 27,1200 грн/долар, євро 33,0159 - 33,0402 грн/євро, російський рубль 0,3737-0,3741 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 червня встановлено на такому рівні: 27,1764 гривень за 1 долар (-0,0159 грн). При цьому курс долара на 8 червня становить 27,1923 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.