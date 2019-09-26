Курс доллара снова упал на закрытии межбанка

Курс доллара на межбанке в продаже 26 сентября 2019 года снизился на 8 копеек до 24,12 гривен за доллар, курс в покупке до 24,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 26,37 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,0900 - 24,1200 грн/доллар, евро 26,3745 - 26,3754 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3754 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0900 24,1200 EUR/UAH 26,3745 26,3754 RUB/UAH 0,3745 0,3754

Напомним, 25 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1750 - 24,2000 грн/доллар, евро 26,5562 - 26,5837 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,18 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне: 2418,6956 гривен за 100 долларов (+6,6757 гривен).

Таким образом, курс доллара вырос впервые с 18 сентября. Однако с начала месяца доллар потерял 4% (по сравнению с 1 сентября - 2523,2299 гривен за 100 долларов).

В то же время в обменных пунктах Украины 26 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 24,27 гривен за доллар, курс евро вырос на 2 копейки до 26,63 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,97 (23,95 - 25 сентября), продажи - 24,27 (24,19 - 25 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 24,23 (24,19 - 25 сентября), продажи - 26,63 (26,61 - 25 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 25 сентября), продажи 3,83 (3,83 - 25 сентября) грн за 10 рублей.

Аналитики прогнозируют, что курс доллара к гривне может упасть ниже 24 грн/доллар уже в конце текущей недели.