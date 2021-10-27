Курс доллара упал после трехдневного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,37 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на таком уровне: 26,3712 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн). При этом курс доллара на 27 октября составляет 26,419 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,38 гривен за доллар, курс в покупке до 26,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,62 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.